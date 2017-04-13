Галлант станет главным тренером «Лас-Вегас Голден Найтс»

Владелец «Лас-Вегас Голден Найтс» Билл Фоли объявил, что главным тренером его команды станет, сообщает Yahoo Sports.53-летний специалист ранее возглавлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориду Пантерз», он одержал с ними 152 победы в основное время, 31 — в овертайме и потерпел 140 поражений. В сезоне-2015/16 он занял с «Флоридой» первое место в Атлантическом дивизионе, однако в следующем году был уволен всего после 21 игры — из-за конфликта с руководством команды.«Лас-Вегас Голден Найтс» под руководством Галланта начнёт выступление в НХЛ в следующем сезоне.