Салливан: Флёри и Мюррей — оба основные вратари «Пингвинз», сейчас такой хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал тот факт, что перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) вратарьполучил травму на раскатке и его заменил«То, что у нас есть Флёри и Мюррей, позволяет нам чувствовать себя комфортно. Мы понимаем, что они оба основные вратари. Я им всегда говорил, что они нам оба нужны. Сегодня такой хоккей. В течение года они оба играли, помогали нам побеждать, и нам комфортно с любым из них в воротах», — цитирует Салливана официальный сайт лиги.