Мостовой: в детстве хоккей для меня был видом спорта номер один

Бывший полузащитник сборной России по футболурассказал о своих впечатлениях от игры в Ночной хоккейной лиге.«Впечатления от игры в Ночной хоккейной лиге у меня самые восхитительные и шикарные. Хоккей я всегда любил, в детстве у меня был видом спорта номер два, а иногда даже один. Но потом я переключился на футбол. И сейчас всё своё свободное время я провожу на льду. Получаю огромное удовольствие, массу удовольствия и впечатлений от того, что играю в Ночной хоккейной лиге, которых мне не хватает после завершения карьеры», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.