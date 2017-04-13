Жюльен: разница в первой игре с «Рейнджерс» была лишь в мелочах

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»подвёл итоги после поражения в первом матче плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:2).«Разница была лишь в мелочах. Мы хорошо провели первый период, но проиграли его со счётом 0:1. Хотя должно быть 1:0 в нашу пользу. Так бывает в плей-офф. Главное – не терять самообладания. Перед нами стоит задача, которую надо решить. А для этого надо работать», – приводит слова Жюльена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.