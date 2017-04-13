«Динамо» Балашиха обыграло «Торпедо» в первом матче финала Братины

«Динамо» Балашиха одержало победу над усть-каменогорским «Торпедо» в первом мачте финала Братины. Встреча, проходившая в Усть-Каменогорске, завершилась со счётом 2:1Гости открыли счёт уже на первой минуте матча, отличился Владимир Брюквин. В середине периода Александру Архипову представилась возможность восстановить равновесие, но он не реализовал буллит. Во второй двадцатиминутке Алексей Маклюков увеличил преимущество динамовцев. Вскоре Евгений Фадеев сделал счёт 1:2, но больше шайб заброшено не было.