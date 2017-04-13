Миронов: это сборная России, если шайба не идёт, надо её зубами затаскивать

Защитник олимпийской сборной Россиипрокомментировал поражение от Франции в матче Еврочелленджа со счётом 0:1 ОТ.«Почти полный стадион был, хотя полный даже, отлично поддерживали. Игра была вязкая, без голов, до одного гола, который мы, к сожалению, пропустили. Болельщики нас поддерживали, всё классно было, здорово, атмосфера отличная. Но подвели мы немножко, даже не немножко. Наша задача сейчас — разобрать все ошибки, выйти на следующую игру и доказать.У меня просто нет слов, нужно выйти, отыграть на высочайшем уровне и обыграть их. Везёт сильнейшим, наверное, и счёт — 0:1. Но это сборная России, нельзя говорить о невезении, нужно выходить и забивать голы. Можно на любой матч придумать оправдание, но нужно выходить, биться и забивать голы. Не идёт так, значит, с мясом. Не идёт так, значит, в зубы взял её и затащил за линию ворот, как угодно, хоть попой», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.