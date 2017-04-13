Андронов: обидно за болельщиков — они увидели всего один гол, и тот не мы забили

Нападающий олимпийской сборной Россиипрокомментировал поражение от сборной Франции в матче Еврочелленджа со счётом 0:1 ОТ.«Обидно за болельщиков — они пришли на такой хоккейный праздник и увидели всего один гол, и тот не мы забили. Тяжело сказать, почему так получилось. Мы разберём ошибки и с новыми силами выйдем в субботу. Я думаю, что в какой-то момент мы стали переигрывать смены, неправильно менялись, из-за чего французы смогли поймать удобный для них темп игры», — цитирует Андронова пресс-служба ФХР.