Чехович: нужно забыть матч со шведами на юниорском ЧМ и готовиться дальше

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Швеции (3:1) в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.«Тренеры, капитан и ассистент завели команду в раздевалке, парни поддержали, и всё получилось. Конечно, сейчас полегче играть в физическом плане, чем в прошлом году, но соперники не такие уж и маленькие. Второй гол Свечникова? Посчитал, что было бы неправильно забивать самому в пустые ворота, потому что Андрей мог и без меня. Может быть, он хотел за первый гол со мной расплатиться, но я посчитал, что так будет правильнее. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к следующей встрече с командой США», — передаёт слова Чеховича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.