Малкин: Бобровский возьмёт «Везину» — сильнее него вратаря в этом сезоне не было

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»оценил силу «Коламбус Блю Джекетс» — соперника своей команды по первому раунду Кубка Стэнли. Отдельно Малкин отметил своего соотечественника, вратаря «Блю Джекетс». Первый матч серии «Питтсбург» выиграл со счётом 3:1.«Что я думаю о „Коламбусе“? Это очень сбалансированная команда, в которой трудно найти слабину. Плохого о „Блю Джекетс“ ничего не скажу. Боб — прекрасный вратарь, хорошее нападение, силовые и умелые защитники. В этой серии не будет крупных счетов. В каждом матче всё решат один-два момента.Кто скажет, что „Коламбус“ незаслуженно попал в плей-офф? Команда с каждым сезоном играет всё лучше. Бобровский же возьмёт „Везина Трофи“, ведь сильнее вратаря в этом чемпионате не было», — приводит слова Малкина русская версия сайта НХЛ.