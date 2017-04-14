6 игроков НХЛ точно сыграют за шведов на ЧМ-2017, 13 — нет, 6 под вопросом

Появились сведения о представительстве из НХЛ в сборной Швеции на ЧМ-2017. Об этом информирует swehockey.
В турнире примут участие Ларс Эллер («Ванкувер Кэнакс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Элиас Линдем, Эдди Лэк, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск (все — «Каролина Харрикейнз»).
Под вопросом участие в турнире Оливера Экмана-Ларссона («Аризона Койотс»), Джона Клингберга («Даллас Старз»), Габриэля Ландескога («Колорадо Эвеланш»), Робина Ленера («Баффало Сэйбрз»), Антона Строльмана («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Карла Сёдерберга («Колордо Эвеланш»).
Не примут участия в ЧМ-2017: Луи Эрикссон («Ванкувер Кэнакс»), Никлас Кронвалль («Детройт Ред Уингз»), Андерс Нильссон («Баффало Сэйбрз»), Густав Нюквист («Детройт Ред Уингз»), братья Седин («Ванкувер Кэнакс»), Хенрик Зеттерберг («Детройт Ред Уингз»), Клас Далбек («Каролина Харрикейнз»), Джонатан Эриксон («Детройт Ред Уингз»), Маттиас Янмарк («Даллас Старз»), Джейкоб Джозефсон («Нью-Джерси Дэвилз»), Джейкоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»), Патрик Немет («Даллас Старз»).
>>> Гид по ЧМ-2017. Всё, что нужно знать о мировом форуме в Кёльне и Париже