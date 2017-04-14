Кожевников: Кошечкин может устать, на него выпадает серьёзная нагрузка

Двукратный олимпийский чемпионпредположил, как будет складываться четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Металлургом».«Не думаю, что рисунок игры по сравнению с предыдущими матчами сильно изменится. Все четыре звена у СКА показывают атакующий хоккей. Там есть люди, которые могут решать. Они не так хорошо играют в комбинационный хоккей, но индивидуально они сильнее выглядят. Поэтому СКА будет играть в нападении. За день вы ничего не поменяете. Вы можете выбрать другую тактику на какое-то время, но стиль игры не поменяется. СКА будет атаковать.Не устанет ли Кошечкин? Это важный вопрос. Где-то он должен устать, на него выпадает очень серьёзная нагрузка. Раньше Кошечкин выдерживал, и сейчас защита помогает, принимая на себя много бросков. Не откажешь в самоотверженности игрокам «Магнитки», они здорово выбирают позицию. Васе тяжело, и дело не только в бросках. Ему всё время надо перемещаться из угла в угол, садиться на колени и вставать. СКА больше играет в зоне Магнитогорска, здесь проблема.Если СКА сегодня выиграет, то вытащить серию для «Металлурга» будет практически невозможно. Мы видим, что в хоккее всё бывает, те же «армейцы» выигрывали серию с 0-3 два года назад. Но если счёт будет 3-1, то маловероятно, что «Металлург» выиграет в финале», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.