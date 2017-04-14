Давыдов: при Воробьёве «Динамо» обретёт новые черты игры, придёт к новым победам

Трёхкратный олимпийский чемпион, вице-президент московского «Динамо»прокомментировал назначение Владимира Воробьёва главным тренером команды.«Мы знаем хороших тренеров – Знарка и Витолиньша. Я думаю, что Воробьёв способен внести что-то новое в подготовку команды. Всё проверяется на деле. Посмотрим, как начнётся сезон. Сейчас сложно что-то сказать, какие у него хорошие качества. Всё проверяется на деле как у игрока, так и у тренера.Какие ожидания от результатов команды под руководством Воробьёва? Надежда умирает последней. Всегда есть надежда на хорошее. Будем надеяться, что при руководстве Воробьёва команда обретёт новые черты игры и придёт к новым победам», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.