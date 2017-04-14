Агент Фролова: «Кузня» предложила Александру контракт, есть и другие предложения

Новокузнецкий «Металлург» предложил двухлетний контракт нападающему Александру Фролову, проведшему два последних сезона в составе «Торпедо».«Металлург» предложил Фролову двухлетний контракт. Но у нас есть и другие предложения, к тому же «Торпедо» хочет сохранить его в команде. Поэтому мы думаем», — сказал агент игрока Сергей Исаков.В сезоне-2016/17 Фролов провёл за нижегородскую команду 36 матчей, в которых набрал 19 (8 +11) очков. В НХЛ форвард выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Рейнджерс», чемпион России в составе «Динамо» (2005), чемпион мира 2009 года.