Юрзинов-ст.: челябинская школа дала нашему хоккею очень многое

Заслуженный тренер СССР и Россиивыступил на тренерском семинаре в Челябинске.«Федерация хоккея России очень правильно поступила, что приняла решение провести матчи олимпийской сборной в Челябинске и организовала здесь тренерский семинар. Это очень важно, потому что челябинская школа дала очень много для развития нашего хоккея. Как правило, они опираются на свой собственный резерв, и это касается не только игроков, но и тренеров. Сейчас у них в команде работает местный специалист, и это тоже очень важно, потому что мы всё время смотрим по сторонам и думаем, что там лучше, чем у нас», — цитирует Юрзинова официальный сайт ФХР.