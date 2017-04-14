А.Зайцев: в моменте с третьей шайбой СКА был чистый гол, не к чему придраться

Известный в прошлом хоккейный арбитрподелился мнением по моменту с третьим голом СКА в ворота магнитогорского «Металлурга» в четвёртом финальном матче Кубка Гагарина. Зайцев считает, что, несмотря на попадание шайбы в голову Кошечкину, гол был засчитан верно.«Гол — это гол. Как в правилах написано? Гол считается, если шайба после попадания вратарю в голову была заброшена до завершения момента. Момент не был завершён, Хафизулин сразу добил. Это чистый гол. Почему судьи не могли свистнуть? Я так думаю, что вне зависимости от того, успели они или нет, всё получилось как надо, по правилам. Даже опытный судья не свистнул бы, сделал паузу и после завершения момента произвёл свисток. Я считаю, что здесь всё нормально, не к чему придраться, это чистый гол. К сожалению, шайба попала в голову, наверное, она привела к травме вратаря. Однако тут нельзя придраться. Правила есть правила, тут никуда не денешься», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.