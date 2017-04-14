Тимкин: понимаю, в хоккее – кто кого перехитрит, но обидно, что судьи ведутся

Нападающий «Металлурга» Мгподелился эмоциями после поражения от СКА в четвёртом матче серии (2-3, 1-3 в серии).«Будем готовиться к пятому матчу. Главное – восстановиться, поспать. На сегодняшнюю игру никак не настраивались, отдыхали. Готовились как обычно, ничего особенного.Что не получилось? Всего понемножку, однозначно не могу ответить. Где-то скорости, где-то реализации моментов, где-то хладнокровия не хватило.Насколько обидно, когда потусторонние силы вмешиваются в игру? Как вам сказать? Конечно, есть это, но на этом внимание акцентировать не хочется. Как есть — так есть, это вообще не мой вопрос. Насколько этот фактор разозлит? Уже и так злые как собаки (смеётся), но пока этого маловато. Был ли мой фол на Зубареве чистым? Я уже всё сказал всё в перерыве. Зубареву что-то из баскетбола показывал? Я именно это и говорил, что ему надо в волейбол играть. Это всё было сказано на эмоциях, в пылу борьбы. Я прекрасно понимаю, что хоккей – это «кто кого переиграет и перехитрит». Но всё равно надо обращать на это внимание. Самое обидное, что на это ведутся товарищи судьи. Тройка Шипачёва очень хорошая, быстрая, хорошо держит шайбу, постоянно бросает. Достаточно сложно ей противостоять», — передаёт слова Тимкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.