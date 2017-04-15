Бадюков: три подряд удаления у «Магнитки» — стечение обстоятельств

Бадюков: три подряд удаления у «Магнитки» — стечение обстоятельствДвукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением относительно работы судей в четвёртом матче финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом», в котором «армейцы» победили со счётом 3:2.«Ержабек и Раводин отработали довольно хорошо, хотя матч был сложный, и в начале встречи они давали командам проявлять себя. Были спорные моменты со столкновением Тимкина. Но таких столкновений было много, арбитры давали играть и не перебарщивали. Три подряд удаления – стечение обстоятельств. Мы видели, что и в первом периоде предыдущей встречи «Магнитка» трижды подряд удалилась, но ничего, выстояли. Здесь, конечно же, надо понимать с экспертной точки зрения, откуда идут удаления. Где-то, может быть, проигрывали и старались.Удаление Коваржа бесспорно, оно совершенно чёткое. Хоккеисты тоже понимают, что надо играть правильно. Я не склонен обобщать эти удаления с исходом борьбы за кубок Гагарина. Игра была жёсткой, но корректной. И здесь говорить о том, что кто-то кому-то помог, я бы не стал», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.