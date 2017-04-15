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Светлов: вдаваться в детали судейства матчей финала смысла нет — поезд уже ушёл

15 апреля 2017, суббота. 10:55. Хоккей
Олимпийский чемпион, известный российский тренер Сергей Светлов поделился мнением о ходе серии СКА — «Металлург» Мг (3-1).

«Думаю, российское хоккейное сообщество серия радует. Мы видим две интересные и во многом похожие команды, которые показывают классический для нашей школы хоккей. В этом плане любопытно сравнить нынешний финал с прошлогодним. Год назад ЦСКА легко выиграл у „Магнитки“ первый матч, уступил во втором, взял овертайм в третьем и проиграл 0:1 в четвёртом. Сценарий того финала сейчас был нарушен лишь в матче номер четыре. Но по стилю игры серии совершенно не похожи, ведь СКА едва ли не антипод ЦСКА с его тотальным прессингом и постоянными забросами шайбы в зону противника.

Много разговоров о судействе? На мой взгляд, идеальный арбитраж мы увидели в матче номер три. Вдаваться же в детали других игр смысла нет — поезд уже ушёл, счёт 3-1», — приводит слова Светлова Russia-Hockey. ru.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Сергей Светлов
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