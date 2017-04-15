Переляев: удивлены тем, как за нас болеют на юниорском ЧМ в Словакии

Защитник юниорской сборной Россиипрокомментировал подготовку ко второму матчу чемпионата мира с командой США, а также поддержку местных болельщиков на трибунах.«Эмоции в команде только положительные, победа над шведами (3:1) тяжело далась, с хорошим настроением вышли на тренировку в пятницу. Но всё это уже история, нужно жить сегодняшним днём, готовиться к следующим играм. Сборная США – сильный соперник, с ними всегда матчи проходят в борьбе. Американцы давят, сумасшедший натиск с их стороны, но мы их изучили на Турнире пяти наций, там нам чуть-чуть не хватило до победы. Работаем над своими ошибками и знаем, к чему готовиться. В первом матче была приятная атмосфера на стадионе, думал, что будет мало болельщиков. Удивлены тем, что за нас переживают не только родители, но и обычные болельщики. На улицах люди поздравляли с победой и говорили, что болеют за нас», — сказал Переляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.