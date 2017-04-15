Сафронов: «Динамо» каждый год проводит аудит, минимальная оценка 4+, долгов нет

Генеральный директор московского «Динамо»на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, поделился мнением о назначении нового главного тренера и финансовом состоянии клуба.«У Владимира Воробьёва него большой опыт, чтобы возглавить «Динамо». Сезон мы закончили рано, не рассчитывали на это. Мы сами проиграли команде СКА, создали колоссальное количество моментов, но не реализовали их. Сильно расстроены, будем ставить новые задачи. Хотим вернуться на ту вершину, которую мы покоряли ранее.Банкротство, финансовые проблемы? Они существуют во всех клубах, за исключением трёх-четырёх команд. Но на сегодняшний момент «Динамо» не имеет задолженностей. О банкротстве речи быть не может. Председатель ВФСО Владимир Стржалковский просто сказал, что ему передали записку из зала, а он её зачитал. Мы проводим аудит каждый год, минимальная оценка 4+. О неправильных потраченных средствах не может быть и речи. Усиление будет согласовано тренерским штабом. Мы усилимся. Плюс рассчитываем на хорошее пополнение из школы», — передаёт слова Сафронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.