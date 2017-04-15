Третьяк: Зарипову надо не о балете говорить, а шайбы забрасывать

Президент ФХРпрокомментировал высказывание форварда «Металлурга»после удаления в четвёртом матче серии со СКА. Напомним, игрок заявил, что вместо хоккея на матче устроили балет.«Вадим Шипачёв был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии „Магнитки“ — это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».