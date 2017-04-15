Третьяк: Зарипову надо не о балете говорить, а шайбы забрасывать

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал высказывание форварда «Металлурга» Даниса Зарипова после удаления в четвёртом матче серии со СКА. Напомним, игрок заявил, что вместо хоккея на матче устроили балет.
«Вадим Шипачёв был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты. Претензии „Магнитки“ — это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».