Ерёменко: вы даже не представляете, что прошло «Динамо» в этом сезоне

Вратарь московского «Динамо»на специальной пресс-конференции подвёл итоги сезона. «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина.«Остался большой осадок. Не добились того, чего хотели. Потратили много сил и нервов. Вы просто не представляете эту кухню изнутри! Не представляете, что прошли в этом сезоне. Всегда переживаю за родной клуб. Отдадим ли место молодым игрокам? Всё должно быть честно и в конкурентной борьбе. Я всю жизнь это прохожу. Постараюсь передать профессиональное отношение к делу всем ребятам», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.