Фетисов: чем меньше будет противоречий, тем больше будет интерес к хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛвысказал мнение относительно разговоров вокруг судейства в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».«Я не видел этого матча. Думаю, что, чем меньше у нас будет противоречий, тем больше будет интерес к хоккею. Всяких околохоккейных разговоров будет меньше. От этого надо уходить. Спортивный принцип — это то, что даёт возможность расти игре, хоккеистам, болельщикам и всем вместе взятым. Самой игры не видел, к сожалению, но, если такие моменты возникают, от них надо избавляться. Как можно сократить их количество? Это кропотливая работа, она требует общего понимания, что чистота игры и спортивный принцип движут игрой и спортивным бизнесом, как таковым. Люди приходят и смотрят по телевизору. Есть шайба, есть соперник, есть определённые правила, и их надо соблюдать неукоснительно. Мы должны к этому прийти», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.