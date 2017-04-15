Тротц: способность Мэттьюса отбирать шайбу недооценивают, он как Дацюк

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»сравнил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс»по способности отбирать шайбу. «Столичные» ведут в серии с «кленовыми листьями» со счётом 1-0.«Его мастерство на высшем уровне. У него очень быстрая клюшка, эту его способность, как мне кажется, недооценивают. Он как Дацюк может подкрасться сзади и отобрать шайбу. Даже когда тебе кажется, что он тебя не сможет достать, он всё равно отбирает шайбу. А когда он её получает, то обязательно что-то придумывает. Надо правильно занимать позицию и всегда контролировать, где он находится», — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.