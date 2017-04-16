Бэбкок: обрадовался, когда увидел Зайцева на льду, но врачи умерили мой пыл

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (0-1 в серии) и рассказал о состоянии травмированного защитника«Зайцев постоянно находится под наблюдением врачей. Я сегодня увидел, как он катается, и очень обрадовался. Но врачи быстро умерили мой пыл.Самая важная игра та, которую ты проводишь сейчас. Мы понимаем, что можем играть намного лучше. Готов спорить, Тротц говорит то же самое о своей команде. Мы должны играть ещё лучше, чем в первом матче, потому что „Вашингтон“ тоже будет лучше. Накал борьбы в первом и втором матче серии отличается, и надо постоянно повышать уровень своей игры и в то же время получать удовольствие от хоккея, когда тебе совсем не дают пространства, а ты всё равно делаешь своё дело», — сказал Бэбкок в эфире клубного телевидения.