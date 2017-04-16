Капанен, Ринне и Фанёф — звёзды дня в НХЛ

НХЛ назвала звёзд очередного игрового дня розыгрыша Кубка Стэнли.
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Каспери Капанен назван первой звездой дня в НХЛ — на его счету дубль в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ).
Второй звездой дня назван голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший все 30 бросков в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) и отдавший два голевых паса.
Защитник «Оттава Сенаторз» Дион Фанёф стал третьей звездой — он отдал две голевые передачи, а также забросил победную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).