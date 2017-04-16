Капанен, Ринне и Фанёф — звёзды дня в НХЛ

НХЛ назвала звёзд очередного игрового дня розыгрыша Кубка Стэнли.Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»назван первой звездой дня в НХЛ — на его счету дубль в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ).Второй звездой дня назван голкипер «Нэшвилл Предаторз», отразивший все 30 бросков в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) и отдавший два голевых паса.Защитник «Оттава Сенаторз»стал третьей звездой — он отдал две голевые передачи, а также забросил победную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).