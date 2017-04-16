Кенневилль: один из самых плохих матчей, которые могут быть у игроков

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»высказался о развитии серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз». Команда уступает в серии 0-2 при разнице шайб 0:6.«У нас были весёлые игры в этом сезоне. Это одна из них. За ней было не очень весело следить с тренерского мостика.Это один из самых плохих матчей, которые могут быть у игроков или тренера. Нам срочно нужно прибавлять в ближайшее время, потому что в последних матчах мы и близко не играли на своём уровне», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.