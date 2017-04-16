«Нэшвилл» — 5-я команда, стартовавшая в плей-офф с 2 сухих побед на выезде

«Нэшвилл Предаторз» разгромил «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) во втором матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-0). В первом матче «Предаторз» также не пропустили ни одной шайбы, одержав победу со счётом 1:0.В истории НХЛ это пятый случай, когда команда начинает плей-офф с двух сухих побед на выезде. В последний раз до «Нэшвилла» это удавалось «Торонто» в 2001 году, а до этого – «Детройту» (1936 год), «Баффало» (1983 год), «Нью-Джерси» (1995 год).