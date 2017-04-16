Кошечкин: в финале наибольшая опасность исходила от команды СКА

Самый ценный хоккеист Кубка Гагарина-2017 голкипер магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги финальной серии.«Мне кажется, что мы играли достойно весь сезон. Вышли в плей-офф с первого места, дошли до финала. Бились, отдали все силы, но победить не получилось. От кого из соперников исходила самая большая опасность? От команды СКА. Они играли командой, провели неплохую серию. У нас что-то не получалось, что-то получалось. В итоге, проиграли. Жалко. Обидно. Спасибо большое всем болельщикам. Приятно было играть при такой поддержке», — сказал Кошечкин в эфире «Матч ТВ».