Шипачёв: останусь ли в СКА на следующий сезон? Дайте немного отдохнуть

Нападающий СКА Вадим Шипачёв поделился эмоциями от победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в пятом матче финала Кубка Гагарина, а также поделился планами на будущее. СКА стал обладателем КГ-2017, выиграв серию с общим счётом 4-1. После этого успеха болельщики встретили СКА в аэропорту Санкт-Петербурга.
«Огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали за нами в Магнитогорск, а также сейчас находятся в Пулково и встречают нас в аэропорту. Сейчас очень много эмоций, они просто переполняют.
Останусь ли я в СКА на следующий сезон? Дайте немного отдохнуть пока что», — приводит слова Шипачёва «Фонтанка».