Маклеллан: игра в меньшинстве, форчекинг – Кассиан всё делал отлично

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»оценил игру Зака Кассиана, а также прокомментировал перестановки в звеньях в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0). В начале второго периода форвард Антон Слепышев был переведён из четвёртого звена в первое вместо Леона Драйзайтля.«Он сделал шаг вперёд и проявил себя в третьем матче подряд, не только забив важные голы, но и проделав много другой работы. Игра в меньшинстве, форчекинг – он всё делал отлично. Начало матча складывалось не в нашу пользу, поэтому мы пошли на некоторые перестановки. Однако это ни в коем случае не означает понижение Драйзайтля», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.