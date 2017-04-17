Кассиан: впереди у «Ойлерз» ещё много важных матчей и много работы

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан прокомментировал тот факт, что дважды забил победные голы в серии плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». В настоящее время канадская команда ведёт в серии со счётом 2-1.«Это круто. Я видел, что их игрок готовится сделать длинный пас, и просто постарался встать на пути. Но мы знаем, что впереди ещё много матчей. Безусловно, болельщики «Эдмонтона» потрясающие. Они признают хоккеистов, которые на ежедневной основе сражаются и отдаются на льду. Очень приятно быть частью этого. И всё же впереди ещё много важных матчей и много работы», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.