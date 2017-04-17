Губернатор: в плей-офф увидели в исполнении СКА настоящую бескомпромиссную игру

Губернатор Санкт-Петербургапоздравил хоккеистов, тренеров и ветеранов хоккейного клуба СКА с победой в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2016/17.«Поздравляю всех хоккеистов, тренерский штаб, ветеранов и болельщиков петербургского клуба СКА с завоеванием Кубка Гагарина. СКА вновь стал лучшей командой в Континентальной хоккейной лиге. В серии плей-офф, и особенно в финальном противостоянии с магнитогорским «Металлургом», мы увидели в исполнении нашего клуба настоящую бескомпромиссную игру, достойную чемпионов.Победа СКА в Кубке Гагарина — это титанический труд игроков, тренерского штаба во главе с Олегом Валерьевичем Знарком, упорная каждодневная работа всего большого коллектива хоккейного клуба. Петербуржцы гордятся своей любимой командой! Желаю клубу новых достижений и ярких побед!» — цитирует чиновника официальный сайт клуба.