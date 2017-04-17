Лазушин: «Динамо» не хватило стабильности

Вратарь московского «Динамо» Александр Лазушин подвёл итоги сезона. Команда вылетела во втором раунде плей-офф.
«Считаю, что нам не хватило стабильности. Начало было неплохим, в середине сезона произошёл небольшой провал, и уже только после Нового года мы начали показывать хороший хоккей.
Что помешало бороться дальше в плей-офф? Думаю, нам не хватило результативности: в одних играх — гола, в других — точного броска, в третьих — креативности в игре в большинстве.
Самый сильный соперник? Со всеми было сложно играть. Сейчас трудно выделять кого-то в лиге — все играют в хороший хоккей, и все соперники достаточно сильные.
Болельщики очень здорово поддерживают нас, что в домашних играх, что в выездных. Желаю всем отдохнуть, набраться сил и войти в новый сезон с новыми эмоциями для поддержки «Динамо», — цитирует игрока официальный сайт клуба.