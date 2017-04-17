Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Комментатор ТВ Магнитогорска в прямом эфире предложил разбить лицо Ковальчуку

17 апреля 2017, понедельник. 18:55. Хоккей
Комментатор магнитогорского телевидения «ТВ-ИН» Павел Зайцев во время трансляции пятого матча Кубка Гагарина высказал мнение о нападающих СКА Илье Ковальчуке и Вадиме Шипачёве, назвав одного подлецом, а другого — симулянтом. В пятом матче серии Ковальчук нанёс удар нападающему «Металлурга» Яну Коваржу, который остался незамеченным судьями, а удаление Даниса Зарипова на Шипачёве в четвёртом матче было реализовано «армейцами» и принесло им победу. СКА обыграл «Магнитку» в пяти матчах.

«Если взять всю серию, то это стыдно для лиги. В этом году я не буду смотреть чемпионат мира, матчи с участием сборной России и впервые за долгие годы не буду эту сборную поддерживать. Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами „Всё для сборной, всё для победы“ ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые паузы в календаре.

Тренер, который может открыто угрожать журналисту, который может уйти с пресс-конференции, когда ему что-то не понравилось. Ну и такие игроки, как Ковальчук и Шипачёв — подлец и симулянт. Вот Дадонова я искренне поздравляю, Никиту Гусева. А что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы. Все наверняка изучили манеру игры Шипачёва и на чемпионате мира будут делать так, чтобы он валился на лёд. Только удаления будут давать не сопернику, а ему самому — заслуженному артисту балета», — сказал Зайцев в прямом эфире «ТВ-ИН».

Видео доступно на YouTube.

>>> «Оно не коррумпированное, как было раньше». Первые лица КХЛ – о судействе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Вадим Шипачёв Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
17 апреля 2017, понедельник
19:33 Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c Беларусью
19:30 Защитник «Коламбуса» Веренски выбыл до конца сезона из-за травмы
19:18 Телеканал Магнитогорска не будет наказывать комментатора за слова о Ковальчуке
19:12 Сборная Чехии проиграла США на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
19:11 Сборная Канады обыграла Швейцарию на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
18:55 Комментатор ТВ Магнитогорска в прямом эфире предложил разбить лицо Ковальчуку
18:27 Защитник «Торонто» Зайцев сыграет в третьем матче серии с «Вашингтоном»
18:24 21 апреля в Музее хоккея состоится встреча болельщиков с Борисом Майоровым
18:07 «Бостон» вызвал из АХЛ защитников Кросса и Грзелчика
17:45 Вице-президент «Крыльев Советов»: клуб может остаться без генерального спонсора
17:33 Тротц: у «Вашингтона» бывали сложности и раньше, но мы всегда находили выход
17:22 Тальбо: Кассиан играет на новом уровне, это то, что «Ойлерз» нужно в плей-офф
16:59 Торторелла: победного гола «Питтсбурга» вполне можно было избежать
16:58 Юшкевич: класс СКА намного выше, чем у любого другого клуба КХЛ
16:51 Валуев: я был уверен, что «армейцы» с Невы не проиграют больше 1 игры в финале
16:32 Ковальчук: два года не виделись с кубком Гагарина
16:24 Лингле присоединился к сборной Беларуси
16:13 Дубински: во втором периоде «Коламбус» действовал пассивно
16:00 Крикунов: чемпионство СКА логично, это было ясно и в «регулярке»
15:48 У «Кузни» в межсезонье не будет заграничных сборов
15:26 Трямкин: буду думать насчёт будущего, советоваться с агентом
15:18 Е. Григоренко: конечно, я хочу остаться в «Ак Барсе»
14:57 Шипачёв: только трусы жалуются на судейство, это удел слабых
14:24 Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории
14:17 Читатели: сборная России выиграет золото ЮЧМ-2017
14:16 Лазушин: «Динамо» не хватило стабильности
13:59 Каменев и Свечников стали лучшими бомбардирами среди россиян в АХЛ
13:35 Кошечкин, Антипин, Дадонов и Рыков — лучшие игроки финальной серии плей-офф КХЛ
13:33 Тихонов: судейство – это вообще не наша забота, судьи от нас не зависят
13:15 А.Белов: КХЛ нужно начать жёстко реагировать на критику судейства
13:04 Губернатор: в плей-офф увидели в исполнении СКА настоящую бескомпромиссную игру
12:37 Панарин поздравил СКА с победой в розыгрыше Кубка Гагарина
12:36 Кросби: Гюнцель хочет вносить свой вклад в игру команды
12:23 Виньо: «Рейнджерс» будут дальше работать
12:16 Плеканец вышел на 29-е место по очкам в истории «Монреаля» в Кубке Стэнли
12:05 Койл: «Миннесоте» нужно активно играть под воротами, «душить» защитников «Блюз»
11:45 Кассиан: впереди у «Ойлерз» ещё много важных матчей и много работы
11:43 Гюнцель: мне везло на отскоках, 2 раза шайба удачно отлетала от борта
11:38 Маклеллан: игра в меньшинстве, форчекинг – Кассиан всё делал отлично
11:37 Кутюр: «Шаркс» не удаётся создать достаточно голевых моментов
11:26 Гюнцель – 1-й с 1949 года новичок, сделавший хет-трик с голом в ОТ в плей-офф
11:20 Антипин: игрокам «Магнитки» не стыдно посмотреть друг другу в глаза
11:14 Аллен: «Блюз» надо пару дней отдохнуть и подготовиться к битве
10:59 Тарасенко: «Сент-Луис» старается не расслабляться, несмотря на 3-0 в серии
10:50 Салливан: неуступчивость и решимость — неотъемлемые черты «Питтсбурга»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+