Овечкин: надо навязать Зайцеву и другим защитникам «Торонто» силовую борьбу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился ожиданиями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» и прокомментировал возвращение в состав соперника защитника. Счёт в серии — 1-1.«Понятно, что нам надо создавать больше трафика перед их вратарём. Мы недостаточно часто шли на пятачок и знаем, что можем лучше действовать в атаке. Мы создавали хорошие моменты, но надо их использовать.Тротц говорил, что нам надо где-то упростить игру? Иногда думаешь, что лучше — нанести бросок или попробовать найти передачей партнёра, который может находиться в лучшей позиции. Нам надо понять, что всё дело в нас самих, а не в игроках соперника или тренерах. Если у нас есть возможность бросить, надо это делать. Шайба может зайти в ворота, а если нет, то надо играть дальше.Что могу сказать о Никите Зайцеве? Он мастеровитый парень. Неважно, кто будет против него играть, нам надо навязать ему силовую борьбу и сделать так, чтобы эта игра не была для него лёгкой. Когда есть возможность провести силовой приём или толкнуть его, надо это делать. Даже не важно, Зайцев это будет или другой игрок „Торонто“, нам надо играть жёстко против их защитников», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.