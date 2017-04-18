Кадри: «Торонто» дал болельщикам то, что они хотели видеть

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче первого раунда плей-офф (4:3 ОТ, 2-1).

«Не могу сказать, что на нас что-то давило, нам было весело. Был захватывающий матч.

Мы очень хотели забросить шайбу в нашей домашней игре. Мы знали, что на стадионе будет нереальная атмосфера. Мы дали болельщикам то, что они хотели видеть», – цитирует игрока Sportsnet.

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