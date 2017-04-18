Главный тренер Вестерлунд присоединился к «Салавату Юлаеву»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прибыл в Уфу.

«Большая честь для меня и моей команды быть здесь, работать с уфимским клубом. Я ценю то, что в Уфе и России много школ и талантливых игроков.

Мы собираемся познакомиться с людьми, с которыми нам предстоит работать. Мы посмотрим на тренировочные условия, раздевалки и прочие вещи, чтобы понимать, с чего стартовать в начале июля. Я прилетел с двумя помощниками — это Ханну Вирта и Янне Койвисто, тренер по физподготовке. Для него очень важно посмотреть, какие условия и оборудование мы здесь имеем, чтобы подготовиться к началу тренировочного процесса», — цитирует специалиста клубное телевидение.

Видео также доступно на официальном канале Youtube уфимской команды.