Кенневилль: впереди у «Чикаго» ещё много работы

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэл Кенневилль прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ). В настоящее время счёт в серии 0-3.

«Это долгая игра, впереди много работы. Они получили небольшой заряд энергии, когда забили. Игра не была опасной, но после отскока шайба оказалась в наших воротах. Тогда мы по-прежнему лидировали со счётом 2:1. Нужно было сохранить своё преимущество. Однако мы пропустили ещё одну нелепую шайбу», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.