К. Сафронов: бонусы не повлияли на мотивацию Панарина, плей-офф КС непредсказуем

Бывший защитник СКА, а ныне хоккейный агент КХЛ Кирилл Сафронов высказал мнение о возможном приглашении Артемия Панарина в сборную России на чемпионат мира в Кёльн. На данный момент команда Панарина «Чикаго Блэкхоукс» уступает в серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0-3.

«Считаю, что Панарина надо обязательно приглашать на чемпионат мира. Он мастер высочайшего уровня. Доказал это и карьерой в России, и в прошлом сезоне стал лучшим новичком НХЛ. В этом году Артемий набрал больше очков, чем в прошлом сезоне. Для меня сюрприз, что «Чикаго» сейчас уступает «Нэшвиллу». Вот это непредсказуемость плей-офф НХЛ. Думаю, если «Чикаго» вылетит, то Панарин, несомненно, усилит сборную России.

Панарин заработал больше миллиона долларов бонуса, заняв 11-е место в списке лучших бомбардиров сезона по итогам «регулярки». Но сразу скажу, что налоги в Северной Америке в некоторых штатах приближаются к 50%, поэтому сумма получается не такой большой. Но в любом случае, это не повлияло на мотивацию Панарина. У человека контракт с клубом НХЛ, плей-офф — это невероятная мотивация, у тебя есть шанс побороться за Кубок Стэнли.

Считаю, что на чемпионат мира стоит брать всех сильнейших на данный момент. Не думать, что там будет через год. Если в данный момент сборная России может привлечь игроков из НХЛ, значит, это надо делать. Уверен, что тот же Панарин всегда горит желанием выступать за национальную команду. Что будет на Олимпиаде — неизвестно, может быть, и энхаэловцы смогут поехать. Всё может измениться », — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.