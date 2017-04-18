Микко Коскинен не сыграет на чемпионате мира—2017 за сборную Финляндии

Голкипер СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен сообщил, что не сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2017 года.

«В этом году я не сыграю на чемпионате мира. К сожалению, у меня есть небольшая травма, и я не смогу быть вместе с национальной командой. Мы общались две недели назад с главным тренером сборной, и я сказал, что не смогу приехать. Он знает о моём решении. У сборной Финляндии есть много хороших вратарей. Всё будет нормально», — передаёт слова Коскинена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.