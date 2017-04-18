Шипачёв: не знаю, останусь ли в СКА, информация про «Вегас Голден Найтс» — слухи

Нападающий СКА Вадим Шипачёв сообщил, что ещё не знает, продолжит ли выступать за «армейскую» команду, а также опроверг слухи о возможном переходе в новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Сейчас уже пришло понимание того, что выиграли второй Кубок Гагарина. Не сказал бы, что плей-офф получился лёгким. С «Магниткой» сложные матчи были, в одну шайбу вели. Пока не знаю, остаюсь ли в СКА. Меня сватают в «Лас-Вегас»? Это же слухи. Надо обдумать вариант, что дороже — сыграть в НХЛ или на Олимпиаде. Время есть. Силы на чемпионат мира остались. Сейчас недельку отдохнём, потом в Новогорске будем готовиться и будем играть лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.