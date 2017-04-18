Миронов: матчи с «Реактором» тяжёлые, где-то удача была на нашей стороне

Главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов прокомментировал победу над «Реактором» во втором матче финала Кубка Харламова (6:1, 2-0 в серии).

«Тяжёлая игра. Вчера также была очень тяжёлая. Мало времени для отдыха, и сегодня ребята чувствовали себя ещё тяжелей. Опять же где-то удача была сегодня на нашей стороне, чуть больше нам повезло. Но матчи тяжёлые, и нужно готовиться на 100% к каждому, потому что здесь финал и каждая ошибка может стоить проигрыша матча и вообще Кубка Харламова. Сегодня могу только поблагодарить команду, выдержали темп соперника в самом начале, а потом опять перевели игру в свой темп и доиграли до победы», — цитирует Миронова пресс-служба МХЛ.