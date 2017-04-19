Рубинчик: с задачей на групповой этап ЮЧМ справились, нужно выигрывать дальше

Защитник юниорской сборной России Марк Рубинчик прокомментировал победу над командой Чехии (5:4 ОТ) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. В четвертьфинале россияне сыграют со сверстниками из Словакии.

«С самого начала вроде начали неплохо, потом опять получилось, что во втором сбавили, всё время нас догоняли они, а потом вообще повели в счёте. От защитника не ожидаешь два гола, особенно один в овертайме. Сказали нам больше бросать по воротам и от синей линии, подключаться больше в атаку, удача должна присутствовать.

С основной задачей справились – выход в четвертьфинал с первых двух мест, всё в порядке, сейчас будут игры на вылет, нужно готовиться и выигрывать. Конечно, против домашних трибун тяжело играть, но не скажу, что намного. Нельзя этому съедать тебя изнутри, не надо сбавлять ни в коем случае, нужно играть за свою страну. Словаки всегда были кусачей командой, на одном из последних Турниров четырёх наций они даже американцев обыгрывали. Может быть, опыт прошлого года поможет пройти четвертьфинал, но мы будем бороться.

Может быть, странно прозвучит, но один из лучших матчей мы провели с американцами, создавали много моментов и делали то, что требует от нас тренерский штаб», — передаёт слова Рубинчика корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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