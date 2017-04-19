Назаров: вся вертикаль «Нефтехимика» встала на правильный путь

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о финальной серии плей-офф МХЛ, в которой нижнекамский «Реактор» уступает со счётом 0-2.

«Счёт в главной серии сезона МХЛ 0-2, но я могу сказать о «молодёжке» Нижнекамска только хорошие слова. Не все знают, но в «Реакторе» в эти дни вирусная эпидемия, и многие наши молодые хоккеисты серию против, пожалуй, лучшей школы страны, уже завоёвывавшей кубок Харламова, проводят с высокой температурой. Тем не менее в обоих матчах во многих эпизодах мы видели равную борьбу.

Все, кого тренерский штаб «Нефтехимика»выделяет, получат приглашение в специальный молодёжный лагерь нашей команды. И это практически все хоккеисты «Реактора». Также отмечу нижнекамских болельщиков. Та волна анншлагов на «Нефтехим Арене», которую запустил в сезоне КХЛ «Нефтехимик», в финале была подхвачена «Реактором». Будет сенсацией, если в Москве на финале Кубка Харламова соберётся хотя бы половина нижнекамской аудитории. Так что Нижнекамск ещё раз доказал, что является одной из хоккейных столиц России.

Этот сезон МХЛ получился успешным. Мы увидели ряд серий плей-офф с решающими, пятыми, матчами, практически все команды Молодёжной лиги конкурентоспособны, многие из них реально претендовали на Кубок Харламова. Также отметил бы качественное судейство. Не сомневаюсь, что «Реактор» и тренерский штаб команды во главе с Александром Соколовым будут сражаться до последнего. В целом наша «молодёжка» уже добилась лучшего результата в своей истории, подтвердив, что вся вертикаль «Нефтехимика», созданная ПАО «Нижнекамскнефтехим», встала на правильный путь. Главный итог в том, что летом в тренировочном лагере «Нефтехимика» ветеранов ждёт очень хорошая конкуренция со стороны молодёжи. Это самое обнадёживающее», — цитирует Назарова Russia-Hockey.