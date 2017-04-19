Кросби: «Коламбус» был лучше, он заслужил победу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс»(4:5) в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 3-1.

«Соперник был лучше, он заслужил победу. Мы не были достаточно отчаянными, чтобы одержать победу», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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