Бобровский прервал свою 7-матчевую серию поражений

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (5:4) отразил 27 бросков из 31. Счёт в серии в настоящее время 1-3.

Российский голкипер прервал свою 7-матчевую серию поражений с учётом регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам голосования на официальном сайте лиги Бобровский – главный претендент на «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона). Кроме того, он стал лучшим вратарём чемпионата по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.

«Коламбус» одолел «Питтсбург», Бобровский сделал 27 сейвов, Малкин набрал 2 очка

Бобровский: в серии с «Питтсбургом» очень много бросков, все надеются на отскоки

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