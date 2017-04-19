Виньо: «Рейнджерс» удалось в очередной раз показать, что мы команда

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (2:1) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Счёт в серии в настоящее время 2-2.

«Мы понимали, что должны сделать выводы. И нам удалось в очередной раз показать, что мы команда. Мы говорили о том, как мы работаем с шайбой. Сегодня у нас это лучше получалось. Мы лучше играли. Мы дали себе шанс. Сейчас начинается новая серия до двух побед, и это то, что нам было нужно», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.