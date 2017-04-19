Защитник Бородкин подписал контракт с «Трактором» на два года

Как стало известно «Чемпионату», защитник Артём Бородкин остаётся в «Тракторе». Хоккеист продлил контракт с челябинским клубом. Соглашение рассчитано на два сезона. Срок действия текущего соглашения истекает 30 апреля.

В сезоне-2016/17 защитник челябинской команды провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 8 (2+6) очков при показателе полезности «+14» и 18 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока 1 (1+0) очко в 6 матчах при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа. Челябинская команда заняла четвёртое место в регулярном чемпионате КХЛ и вылетела на стадии первого раунда плей-офф.