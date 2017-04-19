ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» вручили бронзовые медали

Церемония награждения бронзовыми медалями чемпионата ЖХЛ-2016/17 завершила сезон для «Динамо Санкт-Петербург». По итогам турнира команда набрала 69 очков и замкнула тройку призёров чемпионата. На заключительной пресс-конференции итоги сезона в ЖХЛ подвели генеральный директор хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Сергей Черкас и главный тренер женской команды Александр Зыбин.

«Сезон для нас сложился удачно. Приятно, что женская команда, которая прогрессировала из года в год, завоевала бронзовые медали, это большой и позитивный вклад в актив нашего клуба», — отметил Черкас.

«Команда три года шла к медалям, и в этом сезоне мы наконец смогли достичь цели. Всё могло сложиться лучше, если бы было больше хоккеисток, ведь мы играли в три звена. Сезон был сложный, девчонки практически прошли три предсезонные подготовки, но я благодарен им, что они справились с этой работой. Уверен, что в следующем году мы будем способны бороться за что-то большее», — сказал Зыбин.

Медали хоккеисткам, тренерскому штабу и персоналу клуба вручил на церемонии руководитель управления развития молодёжного и женского хоккея КХЛ Сергей Яковлев. Награду «Лучший вратарь ЖХЛ» по итогам сезона-2016/17 получила Мария Сорокина, подтвердив статус сильнейшего голкипера лиги второй год подряд. Также наград удостоились лидеры «Динамо СПБ» в личных номинациях — нападающий Евгения Дюпина, защитник Анета Тейралова и вратарь Мария Сорокина. Руководство клуба подарило команде «Динамо СПБ» неофициальный кубок.